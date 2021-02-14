Gemlik Belediyesi okulları dezenfekte etti

Gemlik Belediyesi, yüz yüze eğitimin başlayacağı altı okulda dezenfekte işlemlerini tamamladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 Şubat itibariyle sınırlı sayıda okulda yüz yüze eğitimin başlayacağı bildirilmişti. Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, eğitimin başlayacağı okulları dezenfekte ederek öğrenciler için sağlıklı ve virüs tehlikesinden uzak, güvenli hale getirdi. Gemlik Belediyesi ekipleri, ilçedeki altı okuldaki sınıfların yanı sıra ortak kullanım alanları olan koridorlar, merdivenler, lavabolar ve diğer noktaları ayrıntılı olarak dezenfekte etti. Virüs ve salgın tehlikesine karşı önlemlerin alındığı okullar eğitime hazır hale getirildi.

Gemlik’te ise yüz yüze eğitimin başlayacağı okullar şu şekilde:

"Umurbey Abdullah Fehmi İlk ve Ortaokulu, Kumla Ali Kütahya İlk ve Ortaokulu, Kurşunlu Nursel Çağlar İlk ve Ortaokulu, Kurtul Şehit Cem Üner İlk ve Ortaokulu, Engürücük İlk ve Ortaokulu ile Zübeyde Hanım Anaokulu.

Bu okullarda yaklaşık 1000 öğrenci ders başı yapacak."

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