Yıldırım Belediyesi, Yıldırım Kaymakamlığı, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yıldırım Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu ile birlikte düzenlenen Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları’nda (YILMEK) ikinci dönem kayıtları devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi’nin ücretsiz meslek edindirme kursları yeni kursiyerlerini bekliyor. YILMEK’te ikinci dönem kayıtları devam ederken, bugüne kadar çok sayıda vatandaş kurslar sayesinde meslek öğrendi, iş sahibi oldu ve en önemlisi sosyalleşti. Yıldırım Belediyesi, 15 Şubat’ta başlayacak olan yüz yüze eğitimlerin öncesinde, kurs merkezlerinin daha hijyenik ve güvenli olması amacıyla dezenfeksiyon işlemlerini tamamladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, geçen 15 yıl içinde 75 branşta, 100 bini aşkın kişiye hizmet verildiğinin altını çizerek, ‘Dil Eğitimleri’, ‘Müzik Eğitimleri’, ‘Kişisel Gelişim Eğitimleri’, ‘Bilgisayar Teknolojileri Eğitimleri’, ‘Geleneksel El Sanatları ve Hobi Eğitimleri’ ve ‘Mesleki Eğitimler’ kategorilerindeki eğitimlerin 15 Şubat’ta yüz yüze başlayacağını söyledi. Yılmaz, vatandaşların kayıtlarını Yıldırım Belediyesi Resmi İnternet Sitesi (www.yildirim.bel.tr) üzerinden yapabileceğini bildirdi.

Oktay Yılmaz, YILMEK’in bir sanat ya da meslek öğrenilen bir merkez olmasının yanı sıra Yıldırımlı vatandaşların sosyalleşebileceği, kendileri için artı değer sağlayabileceği bir mekan olduğu dile getirerek, tüm hemşehrilerinin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacağı bu kurslara katılmasını önerdi.

Salgın sürecinde azami derecede önlemler alarak çalıştıklarını belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Kurslarımızın açılmasının mutluluğu içerisindeyiz. Bu süreçte pandemi kurallarına uygun şekilde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Siz vatandaşlarımızın sağlığı için kurs merkezlerimizdeki her yer dezenfekte edildi ve mekanlarımızın birçok noktasına dezenfektan kutuları yerleştirildi. Ayrıca 1,5 metrelik sosyal mesafeye uyulması konusunda uyarıcı etiketler de yapıştırıldı. Dönem boyunca binaların ve sınıfların dezenfeksiyon işlemlerini de periyodik olarak yaptırmaya devam edeceğiz. Her şey sizin sağlığınız için” diye konuştu.

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