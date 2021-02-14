Bursaspor'da 3 kişinin koronavirüs testi pozitif



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - Bursaspor Kulübü, 1'i oyuncu olmak üzere 3 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından tüm futbolcu, teknik heyet ve A Takım personelimize yapılan Covid-19 PCR testi sonucunda; 1 futbolcu, 1 teknik heyet ve 1 A Takım personelimiz olmak üzere toplam 3 sonucun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınmış olup, tedavilerine başlanmıştır" denildi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Gürkan DURAL

2021-02-14 15:15:49



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