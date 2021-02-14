İnegölspor - Manisa FK.: 0-2

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) - Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele veren İnegölspor, kendi sahasında ağırladığı Manisa FK´ya 2-0 yenildi.STAT: İnegöl ilçesi

HAKEMLER: Onur Bingöl(xx), Yavuz Bahadır Ordu(xx), Hacı Mehmet Ekmekyermez(xx)

İNEGÖLSPOR: Gökhan Siverek(xx), Yunus Emre Duyan(x), Seydi Kayasoy(x), Gökhan Kurumuş(x), Samet Günhan(x), Metin Yüksel(x) (Dk 87Gülhan Üreyen x), Selimcan Temel(xx), Abdulkadir Kuzey(xx) (Dk 68 Caner Solmaz x), Mehmet Özdıraz(xx) (Dk 68 Bünyamin Yavaşoğlu x), Ali Aydemir(xx) (Dk 87 Fatih Üge ?), Fatih Çiplak(xx)

MANİSA FK.: Ömer Kahveci(xxx), Sertaç Çam(xxx), Ahmet Kesim(xxx), Abdurrahman Emir Alagöz(xx) (Dk 76 Ferhat Yazgan x), Nizamettin Çalışkan(xxx) (Dk 89 Ümit Kurt ?), Hakan Barış(xx) (Dk Mehmet Güven(x), Çağrı Giritlioğlu(xxx), Recep Burak Yılmaz(xxx), Zahit Fındık(xxx) (Dk 86 Volkan Okumak ?), Mehmet Yılmaz(xxx), Okan Eken(xxx) (Dk 89 Mehmet Uysal ?)

SARI KARTLAR: Abdulkadir Kuzey, Caner Solmaz(İnegölspor) Hakan Barış, Çağrı Giritlioğlu (Manisa FK),

GOLLER: Dk 45+3 Hakan Barış, Dk 75 Okan Eken (Manisa FK)MAÇTAN DAKİKALAR

37´nci dakikada gelişen İnegölspor atağında Mehmet´in ceza sahası dışından sert vuruşu az farkla auta çıktı.

45+3´ncü dakikada gelişen Manisa atağında ceza sahası içinde topla buluşan Hakan´ın yerden sert vuruşu golü getirdi.0-1

75´inci dakikada gelişen Manisa atağında Zahit´in ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Okan´ın vuruşu golü getirdi. 0-2DHA-Spor Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-14 15:15:27



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