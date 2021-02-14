Nilüfer Belediyespor - Vakıfbank: 0-3



Gürkan DURAL/BURSA,(DHA) - SALON: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

HAKEMLER: Yasin Okumuş, Pınar Elma

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Fulden Ural, Sarah Grace Wilhite, Yasemin Yıldırım, Susan Emily Maglio, Paula Ana Borgo, Buse Ünal (Buse Kayacan [L], Deniz Emrelli, Merve Tanıl, Aslı Tecimer)

VAKIFBANK: Kübra Çalışkan, Meliha İsmailoğlu, Isabelle Haak, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Maja Ognjenovic (Ayça Aykac [L], Gizem Güner Örge, Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Gözde Yılmaz)

SETLER: 17-25, 22-25, 24-26

SÜRE: 90' (23', 29', 32')Misli.com Sultanlar Ligi´nin 28'inci hafta karşılaşmasında Vakıfbank, deplasmanda Nilüfer Belediyespor´u set vermeden geçti.

Mücadelenin ilk anlarından itibaren filede üstünlüğü sağlayan Vakıfbank, Bartsch-Hackley ve Haak´ın skorer oyunuyla, skorda da farka giderek, seti 17-25 kazandı. İkinci set ile birlikte Nilüfer Belediyespor, direnç gösterirken Fulden ve Paula´nın oyunlarına Maglio da sayılarıyla destek verdi. Ancak, Kübra´nın da devreye girmesiyle Vakıfbank, bu seti de zorlanmasına karşın 22-25 önde bitirdi. Mücadelenin son setinde, heyecan tie-break sayısına kadar uzadı. Savunmasıyla sete ortak olan Nilüfer Belediyespor, maçı uzatmaya götürme adına çaba gösterirken; Vakıfbanklı oyuncular, deneyimlerinin de katkısıyla bu seti de 24-26 üstün bitirerek, zorlu randevudan 3-0´lık galibiyetle ayrıldı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2021-02-14 16:04:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.