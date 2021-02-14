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Bursa'nın dağ ilçeleri kara teslim Dağ ilçelerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

İHA

Bursa'nın dağ ilçeleri kara teslim Dağ ilçelerinde kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti

Bursa'nın dağ ilçelerinde kar yağışı etkisini gösterdi. İlçelerden Keles'te, kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
Bursa’da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonucu dağ ilçelerinden Keles’te kar kalınlığını 10 santimetreyi geçti. Akşam saatlerinde termometreler 0 dereceyi gösterirken ilçede kar yağışı devam ediyor. Belediye ekipleri ise buzlanma ihtimaline karşı ana yollarda tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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