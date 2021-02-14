Sevgililer Günü'nde karısıyla tartıştı, kendisini 5 kez bıçakladı



Derya EVREN-Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA´da Sevgililer Günü'nde eşi Kübra Ş. (32) ile tartışan Samet Ş. (32), kendini bıçakladı. Olaya engel olmak isteyen Kübra Ş.´nin elleri kesilirken Samet Ş. ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan çiftin tedavisinin devam ettiği bildirildi.Olay, saat 16.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Emirsultan Caddesi´ndeki bir binanın ikinci katında meydana geldi. Samet Ş. ve eşi Kübra Ş., bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinir krizi geçiren Samet Ş., kendini karnından 5 kez bıçakladı. Kocasına mani olmak isteyen Kübra Ş. arbede sırasında elleri kesildiği için yaralandı. Ancak karnından aldığı beş bıçak darbesiyle ağır yaralanan Samet Ş. yere yığıldı.

Gürültüyü duyan komşuları olayı polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Samet Ş. ve Kübra Ş., hastaneye kaldırıldı. Kübra Ş.´nin sağlık durumunun iyi olduğu, eşi Samet Ş.´nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Derya EVREN-Mehmet İNAN

2021-02-14 18:10:30



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