DATÜB heyeti, İl Göç İdaresi Müdürü Batu ile bir araya geldi

Dünya Ahıskalı Türkler Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, Bursa İl Göç İdaresi Müdürü Recep Batu’ya hayırlı olsun ziyaretine bulundu.

Ziyarette DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov’un selamlarını iletti. Uçar, Bursa İl Göç İdaresi Müdürü olarak atanan Recep Batu ile İstanbul İl Göç İdaresi Müdürü olarak görev yaptığı zamandan bu yana tanıştıklarını ve İstanbul’daki Ahıskalı Türklerin sorunlarının çözümü istikametinde birlikte önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Bursa’da yaşayan Ahıskalı Türklerin ikamet izni alma sorunlarının artık büyük ölçüde çözüme kavuştuğunu, evrak eksikliği ve diğer sorunları bulunan Ahıskalı Türkler ile ilgili de DATÜB Bursa İl Temsilciliği yetkililerinin katılımı ile ortak toplantılar düzenleyeceklerini bildiren Batu, Ahıskalı Türklerin ikamet izni başvuruları sırasında sıkıntıların yaşanmaması için Bursa İl Göç İdaresi Müdürlüğü olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini ifade etti.

Uçar, Ahıskalı Türklerin ikamet izni almaları için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Recep Batu’ya ve Bursa İl Göç İdaresi personeline yapılan özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ziyarette DATÜB İcra Komitesi Başkanı Mehmet Taş, İnegöl Ahıskalı Türkler Derneği Başkan Yardımcısı Osman Hatipoğlu, DATÜB Bursa İl Temsilcisi Paşabek Alihan, DATÜB Bursa İl Temsilcisi Yardımcısı Orhan Faik, DATÜB Gürsu İlçe Temsilcisi Ahmet Çakmak, DATÜB Kestel İlçe Temsilcisi Halil Acar, DATÜB Asistanı Medine Aznavur, DATÜB Gürsu İlçe Temsilcisi Yardımcısı Sofiya Azizova yer aldı.

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