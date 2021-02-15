Hayatlarıyla kumar oynarken yakalandılar Korona yasağında kumar oynanan kıraathane mühürlendi

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Alacahırka Mahallesi’nde kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın düzenledi. Kahve mühürlenirken, koronayı hiçe sayarak kumar oynayan kişilere yüklü miktarda ceza kesildi.

Gelen ihbarı değerlendiren Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. Operasyon için Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ile harekete geçen zabıta ekipleri, kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın yaptı. Kumar oynayanları suçüstü yakalayan ekipler, çok sayıda oyun kağıdı, para ve pulları ele geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından işyeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesilirken, kıraathane de mühürlendi. Polis ekipleri ise iş yeri sahibi ve içeride kumar oynayan kişilere idarî para cezası kesti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.