Uludağ'da kar kalınlığı 56 santimetreye yükseldi Bursa için ziraî don uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü beş günlük hava durumunu açıkladı. Bursa'da bugün termometrelerin en yüksek 2 dereceyi göstermesi tahmin edilirken, kar yağışının perşembe gününden itibaren Bursa'yı terk etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, bugün Bursa'da kar yağışı bekleniyor. Sıcaklığın ise en yüksek 2, en sıfırın altında 1 derece, 2 gün sürecek kar yağışının ise yerini perşembe günü parçalı buluta bırakması tahmin ediliyor.

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da ise sıcaklığın en yüksek sıfırın altında 4, en düşük sıfırın altında 5 derece olması beklenirken, kar kalınlığı 56 santimetre olarak bildirildi. Ayrıca bu geceden itibaren perşembe gününe kadar artarak devam etmesi beklenen don uyarısı yapıldı.

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