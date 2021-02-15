Tabutların yanında bira şişelerinin ne işi var

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Skandal fotoğraf Bursa'nın İznik ilçesinde çekildi. Boyalıca Mahallesinde cenazesi için tabut almaya gelenler gördükleri manzara karşısında şok oldu. Tabutun hemen yanı başında kasaların içinde bulunan boş içki şişeleri büyük üzüntü yaşattı. Cenaze yakını Ömer Avcı, “Ölüye saygı kalmamış. Tabut almaya geldik. Gördüğümüz manzara bizi şok etti. Her taraf pis ve içki şişesi dolu. Yazıklar olsun” dedi.

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