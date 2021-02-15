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Kumar oynanan kıraathaneye baskın

DHA

Kumar oynanan kıraathaneye baskın


Cansel ORUÇ/BURSA, (DHA)BURSA'da polis ekiplerinin kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye düzenlediği baskında, 6 kişiye toplam 18 bin 900 TL ceza uygulandı. İş yeri mühürlendi.
Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapalı olması gereken kıraathanenin açık olduğunu tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ve zabıta ekipleri, kaçak olarak kumar oynandığı belirlenen kıraathaneye baskın yaptı. Ekipler, çok sayıda oyun kağıdı, para ve oyun pulları ele geçirdi. Zabıta ekipleri tarafından iş yeri sahibine Kabahatler Kanunu gereğince ceza kesildi, kıraathane de mühürlendi. Polis ekipleri, kumar oynayan 6 kişiye ise 18 bin 900 TL ceza uyguladı.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Orhangazi Cansel ORUÇ
2021-02-15 12:29:57

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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