Ziraat mühendisi aile, kış mevsiminde serada erik üretiyor

Şenol POYRAZ/İZNİK,(Bursa),(DHA) BURSA´nın İznik ilçesinde aile bireylerinin hepsinin ziraat mühendisi olduğu Ası ailesi, kış mevsiminde erik üretimi yapıyor. Mart ayı başı itibariyle erik hasadına başlayacaklarını belirten Ali Ası (49), senede 1 ton erik elde etmeyi planladıklarını söyledi.İznik ilçesinde yaşayan Ziraat Mühendisi Ali Ası, kendisi gibi ziraat mühendisi eşi Gülay Ası (49) ve oğlu Mustafa Kutay Ası (22) ile birlikte serada erik üretimi gerçekleştiriyor. Kış mevsiminde erik üretimi yapan ve mart ayı başı itibariyle hasada başlayacaklarını belirten Ali Ası, "Şu an meyvenin büyüklüğü, leblebi ya da fındık kadar. 12 ay boyunca bebek gibi baktığımız ağaçlarımız ve seramızda son sistemle toprak sıcaklığını, nem oranlarını ve sera sıcaklığını ayarlayarak erken hasadı mümkün kıldık. Bu sene bir ton civarında bir ürün bekliyoruz. Bu her sene artarak devam edecek, şu anda bir tarafta çiçek varken bir tarafta da meyve bağlamalar devam ediyor." dedi.'TAMAMEN DOĞAL YÖNTEMLERLE ÜRETİM YAPILIYOR'Erken hasat eriklerinin çok lezzetli olduğunu ve hiçbir kimyasal kullanılmadan, tamamen doğal yöntemlerle üretim yaptıklarını kaydeden Ası, "1 metre arayla diktiğimiz 840 metrekare alanımızda 290 adet fidanımız bulunmaktadır. Fidanlarımızın sıra arası 2 buçuk metre olup farklı bir üretim tekniği ile üretim yapmaktayız. Erken hasadı mümkün kılmak için bu üretim planını yaptık ve böylelikle 3 yılda bir miktar ürün aldık. Ürünümüz her sene artmaktadır. 2017 yılında tesisimizi faaliyete geçirdik. Bu sezon 1 ton civarında bir ürün beklemekteyiz amacımız üretim alanlarımızı arttırarak ihracata yönelik üretim yapmak. Böylelikle ithal eriğin önünü keserek tamamen iç piyasada hem de dış piyasada talebe yetişmeyi planlıyoruz. Ziraat mühendisiyim, eşim ve oğlum da ziraat mühendisi, biz bu işe gönül verdik. Bu amaçla farklı üretim teknikleri kullanarak bu serayı kurduk ve bunu geliştirerek daha ileri noktalara götürmek istiyoruz." diye konuştu."Arılarla tozlaşmayı sağlayarak dölleme gerçekleştiriyoruz, tamamen organik koşullarda bunu yapıyoruz." diyen Ası, "Organik bitki, besleme doğru budama ve sıcaklık ve nem kontrolü ile seramızın istediği ilkbahar havasını kışın ortasında içerde yaratarak doğal koşullarda üretim yapıyoruz. Toprak altı ısıtmalarımız mevcut seranın sıcaklığını kapaklarını dijital cihazlarımızda kontrol ediyoruz kameralarla 24 saat gözlem altında tutuyoruz. Böylelikle başarıya ulaşıyoruz." ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bursa / İznik Şenol POYRAZ

2021-02-15 12:37:54



