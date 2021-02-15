Nilüfer’de karla mücadele seferberliği

Bursa’da kar yağışı sebebiyle Nilüfer Belediyesi ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler karla kaplı yolları ulaşıma açarken, 300’ü aşkın personel de yayaların yoğun olduğu bölgelerde kar temizleme çalışmasına aralıksız devam ediyor.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Nilüfer Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler de karla mücadele çalışmaları için harekete geçti. Hafta sonundan itibaren Nilüfer’de de etkili olan kar yağışının ulaşımda aksamalara yol açmaması için Nilüfer Belediyesi karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti. Şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde küreme ve tuzlama makinaları çalışma yaparak yolları ulaşıma elverişli hale getirdi. İki vardiya halinde, 24 saat süre ile görev başında olan ekipler, Güngören, Unçukuru, Maksempınar, Kadriye, Kuruçeşme, Atlas, İnegazi başta olmak üzere yoğun kar bulunan bölgelerdeki yollar ulaşıma açılırken, merkez mahallelerde de ekipler, kar bulunan cadde ve sokaklarda tuzlama çalışması yaptı. Nilüfer Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden oluşan 300’ü aşkın personel de yürüyüş yollarında, kaldırımlarda, üst geçitlerde ve yayaların yoğun olduğu bölgelerde tuzlama ile kar temizleme çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışmaları 24 saat aralıksız devam ediyor.

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