TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram: “Kur ve tedarik sıkıntısı ihracatçıyı zorluyor”

Emtia ve navlun fiyatlarındaki astronomik yükselişlere lojistikteki temin krizinin eşlik etmesi ihracatçıyı sıkıntıya soktu. TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “İhracatçının önündeki engeller kalkarsa 2021 hedeflerine kolaylıkla ulaşılır” dedi.

Döviz kurlarındaki istikrarsızlık, emtia ve navlun fiyatlarındaki anormal artışlar ve temin krizi ile birlikte özellikle tekstil ihracatçıları ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kaldı. Türkiye Ev Tekstili Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, 2021 ihracat hedeflerine ulaşabilmenin, bu engelleri kaldırmakla mümkün olabileceğini açıkladı.

Küresel pazarda emtia ve navlun fiyatlarının anormal oranlarda arttığına, bunun yanı sıra lojistikte tedariktemin sürelerindeki krizin giderek tırmandığına da dikkati çeken Hasan Hüseyin Bayram, “Sıkıntılı süreç devam ediyor. Döviz kurlarındaki düzensizliğin yanı sıra firmaların konteyner bulmakta zorlanması ve bu hizmet için yüksek fiyatların zikredilmesi, ithalat ve ihracat yapmak isteyen firmaları zorlayan başlıca konular. Navlun fiyatlarındaki yükseliş ve hammadde temin sürelerinin uzaması, alt sektörleri haliyle zorluyor. Konteyner fiyatlarındaki artış ve konteyner teminindeki sıkıntılar, ihracatçılarımızın işlerini sekteye uğratıyor. Ekonomi yönetimimizin belirlediği hedeflerin gerçekleşmesi için ihracatçıların desteklenip, yüreklendirilmesi gerekiyor. İhracatçıyı destekleyecek reformlar ve müzminleşmeye başlayan belli başlı sıkıntıların giderilmesi şart. Devlet, sanayici ve ihracatçı iş birliği ile bugünleri atlatabileceğimize olan inancımız tam” ifadelerini kullandı.

Dövizde istikrar şart

Türk ihracatçısının, 2021 hedefleri için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden TETSİAD Başkanı Hasan Hüseyin Bayram, “Hedeflerimize ulaşmada en önemli parametrelerden biri şüphesiz döviz kurları. Öngörülebilir bantta dalgalanan bir döviz kuru beklentimiz var. Kasım ayında dolar kuru 8,58 TL iken sipariş almış, yüklemesini yapmış ihracatçının ödemesi bugünlerde 7 TL’nin altında gerçekleşebiliyor. Enflasyonun zirve yaptığı günümüzde ihracatçımız, hammadde ihtiyacını karşılamada da zorlanıyor. Asgariî ücretin yüzde 22 arttığı bir süreçte maaş ve prim ödeme ile birlikte diğer gider kalemleri, altından kalkılması güç bir yüke dönüşmüş durumda. 2020’de dünya genelinde mal ticareti yüzde 7 daraldı. En önemlisi tüketim azaldı. Dünya genelinde koruma tedbirleri had safhaya ulaşmış durumda. Gümrük vergileri artırıldı, ithalat zorlaştırıldı. Böyle bir ortamda Türk ihracatçısının yaptığı 169,5 milyar dolar ihracatı büyük başarı olarak görmeliyiz” diye konuştu.

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