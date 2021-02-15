Çocuklar tatilde atölyelerde buluştu

Nilüfer Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuklara yönelik düzenlediği çeşitli atölyelerde, zamanlarını verimli bir şekilde geçirmelerini sağladı.

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Kadın ve Çocuk Akademileri, yarıyıl tatilinde etkinlikleri artırdı. Akademilerde hem yüz yüze hem de çevrimiçi etkinlikler düzenlenerek, çocukların tatillerini daha verimli geçirmeleri sağlandı.

Pandemi şartlarına uyularak Kültür, Hasanağa, Çalı ve Büyükbalıklı Kadın ve Çocuk Akademileri’nde düzenlenen yüz yüze atölyelerde çocuklar, “Akıl Zeka Kutu Oyunları” oynadılar. Ayrıca eğitmenler eşliğinde fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında “Yanardağ deneyi”, “Güneş sistemi”, “Peri bacaları” ve “Dünyanın katmanları” başlıklı etkinliklere katıldılar. Çevrimiçi olarak düzenlenen atölyelerde de çocuklar oyun hamuru yapımını, kukla yapımını, oyuncak yapımını ve mono baskı yapmayı öğrendiler. Ayrıca düzenlenen ritim ve marakas atölyesi ile de çocukların keyifli vakit geçirmelerini sağlandı.

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