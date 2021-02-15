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Gönül rahatlığı ile tüketin

İHA

Gönül rahatlığı ile tüketin

Bursalıları 42 yıldır sağlıklı ve ekonomik ekmekle buluşturan Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ, ekmeğin en sağlıklı şekilde tüketiciye ulaştırılması amacıyla 5 yeni fiber kasa kamyonu daha hizmet filosuna dâhil etti.
Türkiye’nin üçüncü, Bursa’nın ise en büyük ekmek fabrikası olan, geçen yıl 70 milyon adet ekmek ile çiftçilerden alınan yaklaşık 4,5 milyon litre sütten elde edilen süt ürünlerini Bursalılarla buluşturan BESAŞ, hizmet kalitesinden taviz vermemek için kendini yenilemeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 3,5 milyon liralık yatırımla makine parkı ve tesisat altyapısında yenilemeye giden BESAŞ, şimdi de üretilen ekmeğin en sağlıklı şekilde tüketiciyle buluşturulması amacıyla 5 yeni fiber kasa kamyonu hizmet filosuna dahil etti. BESAŞ’ı ziyaret edip, yeni alınan araçları inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 42 yıllık bir tecrübe ile Bursalıları sağlıklı gıda ile buluşturan BESAŞ’ın Bursa’ya kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
BESAŞ’ın kurulduğu günden bu yana ekmek ve unlu mamuller ile süt ve süt ürünleri gibi 200'e yakın temel gıda ürününü Bursalılarla buluşturduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Ürünlerimiz Bursa'nın her bir köşesinde, birçok ilçemiz de dahil olmak üzere 550 civarında satış noktamızda halkımıza sunuluyor. Tabii günlük ürün sevkiyatının sağlıklı planlanması, dağıtılması ve tüketiciye ulaştırılması bizim en önemli konularımızdan bir tanesi. Halkımızın da BESAŞ’la alakalı büyük bir memnuniyeti olduğuna şahit oluyorum. Ama biz bir taraftan da kendimizi yenilemeye çalışıyoruz. Bugün kendi öz kaynaklarımızla alımını yaptığımız hijyenik ekmek taşımaya yönelik tasarlanan fiber kasa 5 yeni kamyonumuzu hizmete aldık. Bursalı hemşerilerimiz gönül rahatlığı ile huzur içerisinde bizim ürünlerimizi tüketebilirler” dedi.
Ekmek fabrikası ile ilgili radikal bir değişim ve dönüşümle alakalı projelerinde son aşamalara geldiklerini ve yakında bunu kamuoyu ile paylaşacaklarını da ifade eden Başkan Aktaş, “Çünkü ne kadar hızlı yenileme yaparsak yapalım, fabrika olarak da yenilenme ile alakalı bir çalışma içerisinde olduğumuzu da ifade etmiştik. Bu projenin detaylarını da daha sonra kamuoyu ile paylaşacağız. Yaptığımız bu yatırımlarla 2020 yılında 70 milyon adet civarında ekmek ürettik. Ayrıca Keles Süt Tesisimiz aracılığıyla çiftçilerimizden 4,5 milyon litre süt aldık ve bunun karşılığında da yaklaşık 12 milyon TL civarında ödeme yaptık. 2020 yılında bahse konu yatırımlarımızla bir önceki yıla göre ciromuzda yüzde 29 civarında artarak 130 milyon TL civarında gerçekleşti. Ayrıca 2020 yılında kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla 9 ilçemizdeki çiftçilerimize dağıttığımız siyez tohumlar ile yetiştirilen 50 tona yakın siyez buğdayından yaptığımız 250 binin üzerinde organik siyez ekmeğini vatandaşımızla buluşturduk” diye konuştu.
Genel uygulamada ekmeğin 250 gram olduğunu, BESAŞ olarak ise 400 gramlık ekmek dağıttıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, gerek çiftçi destek projeleri gerekse de BESAŞ ile ilgili yatırımlarının kesintisiz şekilde devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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