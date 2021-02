Yıldırım Medya Akademisi başladı

Yıldırım Belediyesi tarafından medyaya ilgi duyan gençler için hayata geçirilen ‘Medya Akademisi’ başladı.

Programın ilk konuğu olan Yeni Şafak Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ersin Çelik, iletişime ve gazeteciliğe ilgili, farklı yaşlardan ve eğitimlerden oluşan kalabalık bir ekip ile ders yapmanın kendisini heyecanlandırdığını belirtti. ‘Gazeteciliğin temelleri gazeteciliğin dünü bugünü yarını’ konusunda görüşlerini aktaran Çelik, gazeteciliğin ilk ürünlerinin Roma Dönemi’ne kadar gittiğini söyledi. Çelik, matbaanın icadıyla birlikte gazetecilik için yeni bir dönemin başladığını söyledi. Dünyadaki sanayi devrimi, Fransız ihtilâli gibi olayların gazetecilik mesleği açısından bir milât olduğunu belirten Çelik, “Siyasî ve jeopolitik sonuçları olan olaylarda medya çok önemli bir rol oynuyor. Bilgilendirme ve kamuoyu oluşturma, propaganda yapma noktasında ciddi şekilde medyanın görünür olduğunu söyleyebiliriz” dedi.

Süreç içerisinde günlük gazetelerin hayatımızda yer almaya başladığını, ardından telefon, telgraf, fotoğraf makinesi gibi teknolojik gelişmelerle haberciliğin bir adım öteye taşındığını bildiren Çelik, “İçinde bulunduğumuz internet dünyasında her şeyi yaşıyoruz. Bütün bu gelişmeler biz hayattayken oldu ve bizler de buna şahitlik ediyoruz” diye konuştu.

Çelik, iletişim sektörünün internetin hızı ölçüsünde bir dönüşüm yaşadığını ifade ederek, şunları söyledi:

“2007 yılında mobil telefonlarla tanıştık ve hayat hızlıca mobilleşti. Sosyal medya artık en etkili mecra olmaya başladı ve geleneksel medya yavaş yavaş zayıflamaya başladı. Şunu söylemeliyiz ki Instagram’ın çok eski bir hikâyesi yok. 11 yıllık bir mecra. En nihayetinde medyada gerçekleşen bütün dönüşüm 1995’ten 2007’ye kadar internetin kendisiyle daha sonrasında da sosyal medya ve mobilleşmeyle hızlandı. İnternet haberciliği ile zaman ve mekân gözetmeden haberler her an ulaşılabilir hale geldi. Bu habercilik ile görüntü, ses, metin, video, fotoğraf hepsini bir anda yayınlayabiliyorsunuz. İnternetin böyle bir kolaylığı var.”

Ersin Çelik sektörde yer alma hedefi olan gençlere de şu tavsiyelerde bulundu:

“Öncelikle meraklı ve heyecanlı olun. Eğer bu işi yapacaksanız konforunuza da düşkün olmamanız lazım. Sürekli olarak kişisel gelişiminize yatırım yapmanız gerekli. Çok okuyun ve Türkiye’nin yakın tarihini çok iyi bilin. Ayrıca yakın tarih için eski gazeteleri okuyabilirsiniz. Farklı farklı gazeteleri okursanız mukayeseli bir okuma da yapmış olursunuz. İyi başlık atmanız için mizah kültürünüzün iyi olması gerekli. Bol bol karikatür ve kitap okuyun. Portre filmleri, portre belgeselleri izleyin ve kurgu yapabilmek için bolca hikâye kitabı da okuyun.”

