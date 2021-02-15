Sağlıklı şehirler projeleriyle yarışacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın başkanlığını yaptığı ve 75 üyesi bulunan Sağlıklı Kentler Birliği, “2021 Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması” başvurularını almaya başladı.

Başarılı sağlıklı şehir projelerinin üretilmesini özendirmek maksadıyla her yıl düzenlenen yarışmada sosyal sorumluluk, sağlıklı yaşam, şehir planlaması ve sağlıklı çevre kategorilerinde projeler sunan üye belediyeler ödüllendirilecek. Yarışmadaki projeler, büyükşehir belediyeleri, il belediyeleri, büyükşehir merkez ilçe belediyeleri, büyükşehir merkez ilçe belediyeleri dışında kalan ilçe belediyeleri, il ilçe belediyeleri olarak ayrı ayrı değerlendirilecek.

Yarışma hakkında bilgi veren Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş, “Geçtiğimiz yıl pandemi sürecine rağmen yarışmaya 35 üye belediyemizden 102 proje başvurusu olmuştu. Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışması, üye belediyelerimiz arasında şehircilik için güzel örneklerin ortaya çıkarılmasına vesile oluyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak biz de Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Dairesi Başkanlığımızın hazırlamış olduğu “İHA ile Kaçak Yapı Tespiti Projesi” ile şehir planlaması kategorisinde ödüle lâyık görülmüştük. Bu yıl da belediyemizin yaptığı çalışmalar ile başvurularımızı yapacağız. Yarışmada geçtiğimiz yıl olduğu gibi büyükşehir belediyeleri dışında kategori ödülü kazanan belediyelere para ödülü vereceğiz. Bütün üye belediyelerimizi bu yıl 12’ncisi düzenlenecek yarışmaya katılmaya dâvet ediyorum” dedi.

Üye belediyeler, Sağlıklı Şehirler En İyi Uygulama Yarışmasına 30 Haziran’a kadar başvurularını yapabilecekler. Yarışma sonuçları 8 Eylül’de jüri üyeleri tarafından yapılacak değerlendirme sonrasında açıklanacak ve ödül töreni Ekim ayında yapılacak Birliğin 36. olağan meclis toplantısında gerçekleştirilecek.

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