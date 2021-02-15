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Kar yağışı sonrası kayan TIR karayolunu kapattı

DHA

Kar yağışı sonrası kayan TIR karayolunu kapattı


Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR kayıp, bariyerlere çarptı. TIR'ı yoldan kaldırma çalışamaları sürerken, kapanan Ankara-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bursa´da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. İnegöl ilçesinde ani bastıran kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle Bursa-Ankara karayolu İnegöl mevkisinde kaza meydana geldi. Sürüsünün kontrolünden çıkan Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan 31 AFU 307 plakalı TIR, Mezit-4 mevkiinde bariyerlere çarptı.  Kaza nedeniyle Bursa´ya gidiş yönü ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 10 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ
2021-02-15 14:43:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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