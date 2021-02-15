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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR kayıp, bariyerlere çarptı. TIR'ı yoldan kaldırma çalışamaları sürerken, kapanan Ankara-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Bursa´da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. İnegöl ilçesinde ani bastıran kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle Bursa-Ankara karayolu İnegöl mevkisinde kaza meydana geldi. Sürüsünün kontrolünden çıkan Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan 31 AFU 307 plakalı TIR, Mezit-4 mevkiinde bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle Bursa´ya gidiş yönü ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 10 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / İnegöl Yavuz YILMAZ

2021-02-15 14:43:44



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