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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İnegöl Belediyesi 20 ekiple sahada

İHA

İnegöl Belediyesi 20 ekiple sahada

İnegöl Belediyesi, kar yağışıla birlikte bütün ekipleriyle sahaya indi.
Hafta sonu başlayan kar yağışı, İnegöl’ü beyaza bürüdü. Vatandaşların büyük bir sevinçle karşıladığı kar yağışının aynı zamanda olumsuzluklara neden olmaması adına, İnegöl Belediyesi de daha önceden hazırlıklarını yaptığı tedbirleri uygulamaya geçirdi.
Kar yağışıyla beraber karla mücadele ekipleri teyakkuza geçti. Ulaşımın aksamaması maksadıyla evvela kırsal mahallelerin yolları temizlenye başladı. Pazar günü şehir merkezinde de etkisini artıran kar yağışıyla birlikte kısa sürede yollar karla kaplanırken, merkezde de temizleme ve tuzlama çalışmalarının startı verildi. İnegöl Belediyesi merkezde şehir merkeziyle birlikte; Alanyurt, TOKİ ve Yeniceköy Mahalleleri, kırsalda ise bölge bölge oluşturulan 8 ayrı ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Kapalı yol yok
Merkez mahallelerde yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmalar devam ederken, kırsalda ise açılan köy yolları yağışın devam etmesi yüzünden yeniden kapanıyor. Ekipler aynı yollar üzerinde sürekli çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bazı köylerin yolları 23 defa kapanıp açılırken, şuanda kapalı köy yolu ise bulunmuyor.
İnegöl Belediyesi, kar yağışının başlamasıyla birlikte 4 otomatik tuzlama aracı, 3 kar küreme aracı, 3 greyder, 4 kepçe, 2 yükleyici kepçe ve 4 elle tuzlama ekibi olmak üzere toplam 20 ekiple sahada 3 vardiya şeklinde çalışıyor. 24 saat boyunca araçlar durmadan ulaşımın aksamaması adına çalışmalarına devam ediyor. Şuana kadar kar yağışından dolayı yolları kapanan 51 kırsal mahallenin yolunun açıldığı ve kapanmaması için çalışmaların sürdüğü ifade edildi.

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