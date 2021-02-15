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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR, bariyerlere çarparak durdu. Kaza sebebiyle kapanan AnkaraBursa karayolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı. Ancak karayolunda yarım saat kuyruk oluştu.

Bursa'da hafta sonu başlayan kar yağışı etkisini sürdürürken, yağış nedeniyle BursaAnkara karayolu İnegöl’de kaza meydana geldi. Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan 31 AFU plakalı TIR, Mezitler'de sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kaza nedeniyle Bursa'ya gidiş yönü bir süre ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 10 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan TIR kısmen kaldırılırken, yol da tek şeritten açıldı

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