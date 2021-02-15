Bursa için fırtına ikazı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için ve çevre iller için fırtına uyarısı yaptı. Vatandaşlardan ağaç devrilmesi, çatı uçması ve soba ile doğalgaz zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3'üncü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, bu gece saatlerinden itibaren çarşamba günü saat 18.00'e kadar Bursa, Bilecik, Kütahya İl ve İlçeleri'de yer yer kuvvetli fırtınanın etkili olacağı kaydedildi. Yapılan açıklamada ayrıca "Rüzgârın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli yer yer kuvvetli fırtına (6080 Km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meydana gelmesi muhtemel ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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