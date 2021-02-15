Kapanan Mezitler tekrar açıldı

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BursaAnkara yolunun Mezitler bölgesinde kar sebebiyle kontrolden çıkan tır kayıp bariyerlere çarptı. Yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluşurken, yol bir saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

İnegöl'ün Mezitler bölgesinde kar yağışı kazaya sebebiyet verdi. Bozüyükten İnegöl'e doğru seyir hâlinde olan bir tır kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kaza sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyrukları oluştu. Bölge trafik ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yapılan bir saatlik çalışmalar sonucu kaza yapan tır kaldırılarak kapanan yol tekrar trafiğe açıldı.

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