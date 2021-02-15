Karacabey’de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı

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Bursa'nın Karacabey ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mirkan Meydan (43) idaresindeki 35 ADR 884 plakalı otomobil, Bursa Otoyolundan Balıkesir istikametine doğru seyir halindeyken, sürücü Mirkan Meydan direksiyon hakimiyetini kaybetti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Meydan, demir bariyerlere çarpmasının ardından, araç yoldan çıkarak takla atmaya başladı. Takla atarak yoldan şarampole uçan araç sürücüsü Mirkan Meydan, olay yerinde hayatını kaybetti.

Otomobilde bulunan Abdulmelik Daştan ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından Karacabey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Abdulmelik Daştan’ın hayatî tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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