AK Partili kadınlar başkanlarını seçti İl Kadın Kolları Başkanı Durmaz göreve başladı

AK Parti Bursa 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi Merinos AKKM’de yapıldı. Tek listeyle gidilen seçimlerde AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz resmen göreve başladı.

AK Parti Bursa 6. Olağan İl Kadın Kolları Kongresi’nde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları, kadın ve gençlik kollarının teşkilatları yer aldı. 652 delege oy kullandı.

Kongre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı ile başladı. Erdoğan, "Şehrimizdeki kadın kolları kongre hayırlı olsun. AK Parti kurulduğu günden beri milletimizin tamamını kucaklamıştır. Bununla birlikte AK Parti'nin öncü neferleri hep kadınlar olmuştur. AK Parti'ye oy vermeyi insanları ikna eden sizlersiniz. Hep söylerim kale içerden fethedilir. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına aslanlar gibi dikilen kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Kadınlarımız hayatın her alanında olmalı ve bunun için mücadele ediyoruz. Partimiz içerisinde de önemli yerlerde önceliği kadınlarımıza veriyoruz. Kadınlarımızın potansiyelini ve gücünü iyi değerlendiremeyen siyasi partinin gücü yoktur. Türkiye'de kadına gerçek değeri veren siyasi hareket AK Parti'dir. Bugün kadınlarımız meclisten iş hayatına kadar etkilidirler. Henüz arzu ettiğimiz seviyeye gelmedik ama bu yolu geri dönülemeyecek şekilde aştık. Bu çabalarımıza destek olan tüm kadınlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. AK Parti Kadın Kolları'nın en temel görevlerinden biri de aile kurumuna sahip çıkmaktır. AK Parti olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda kadın kollarımızdan destek bekliyorum" dedi.

Pençe Kartal2 Harekât bölgesinde yer alan Gara'da terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşını anarak sözlerine başlayan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, "Terör bir insanlık suçudur. Teröre destek olanlar bu insanlık suçuna ortaktır. Teröre karşı çıkmayanlar bu insanlık suçunun ortağıdır. Amasız, fakatsız kınamayanlar buna çanak tutuyor demektir. Allah'ın izniyle bizler birçok sorunu giderdik. Bundan 10 yıl önce bile büyük sıkıntı olan, hanımefendilerin önüne konulan insanlık onuruna aykırı, temel hak ve özgürlüklere aykırı, zulmün nişanesi olan o başörtüsü yasağını da bu kadronun desteklediği siyasi hareket kaldırdı. Başı örtülü, başı açık bütün kardeşlerimiz, 83 milyonun kardeşliğini temsil eder biçimde siyasi faaliyetlerde bulunuyorlar. Üniversitelerde de gittiğimizde artık böyle bir sorun sanki milattan önce yaşanmış gibi bir hava var. O kadar kolay, o kadar rahat, insanımız bir özgür ortamı bulduğunda kucaklaşıyor, kardeşliğini ortaya koyuyor ki işte bizim asıl kaynağımız bu” diye konuştu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, “Biz yıllardır 'Dava partisiyiz' dedikçe, bu ara muhalefet de 'Biz de dava partisiyiz' demeye başladı. Ben de düşünüyorum, bu davanın bizim tarafımızdaki temsili nedir, karşılığı nedir? Diğer tarafın davasının karşılığı nedir? Şöyle bir baktığınız zaman insanoğlu var olduğu sürece bu dava bir şekilde böyle yürümüş. Ateş ve toprağın davası aslında dava. Bir tarafta ateş, bir tarafta toprak. Ateş ne yazık ki yakan tarafta oldu, yakan tarafta olmuş. Öbür tarafta toprak, inşa eden, bir şeyler veren tarafta olmuş. İlk insandan bu yana başlamış, bugüne kadar devam etmiş. Bizi 100 yıl önce Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan kovalayıp gönderenler, bizi Anadolu'ya hapsettiler ama birileri bize Anadolu'yu fazla görüyor, gördüler o dönemde de ama Allah'a hamdolsun, işte siyasi iradenin ortaya konulması, güçlü liderlik ve güvenlik kuvvetlerimizin mücadelesiyle o oyunu orada bozmuş olduk." diyen Dağ, 15 Temmuz'un da aslında ülkenin tamamını ele geçirme hamlesi olduğunu söyledi.

Hamza Dağ, "Onu da 24 saatte bertaraf ettik ve sonrasında yapılan hamleler, önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı operasyonları, oradan oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu ortadan kaldırmak. Sonra Doğu Akdeniz'de, Libya ve en son da Azerbaycan'da yaşanan hadiselerden sonra Karabağ olayları. Aslında çevreleme hareketini biz bu şekilde uzaklaştırmış olduk. Şu 3 gün içinde yaşadığımız hadisede birilerinin 'PKK terör örgütü' diyemiyor olması, bir diğerlerinin de zaten bugüne kadar demedikleri halde öldürülen teröristlere 'terörist' diyememiş olması, aynı çevrede buluşmaları ve 2023'e giderken bir ve beraber yapmış oldukları işler. Aslında hep inandığımız yolda yürüme konusunda bizim durduğumuz yeri çok net gösteriyor ve aynı zamanda da 2023'te birilerinin nasıl bir beklenti ve istek içinde olduğunu çok net göstermiş oluyor. Onun için şu dediğimiz çok gerçek bir cümle 'AK Parti'nin kaderi, Türkiye'nin kaderi haline gelmiştir.' Onun için de inşallah 2023'e giden yolda bugün oluşacak ve bugüne kadar oluşmuş olan yönetimlerle 2023 seçimlerinde bugüne kadar elde etmiş olduğumuz başarıları yine aynı şekilde elde etmek için canla başla mücadele etmek ve uğraş vermek mecburiyetindeyiz" dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, "11 milyona yakın üyesi ile AK Parti dünyanın en büyük partisidir. Çok şükür biz parti olarak diğer partilerden bizi ayıran özelliklere sahibiz. Bursa da Bursalı hemşehrilerimize bizim yüzümüzü yere bıraktırmadı. Türkiye de bir orta oyun oynanıyor. Bu orta oyuna son vermek gerekiyor. Onun için bizim sorumluluğumuz büyük" dedi. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti sayesinde ülkenin gelişiminin en yakın şahidinin kadınlar olduğunu söyleyerek, “Sizler bu 19 yıllık süreçte kapı kapı dolaşarak AK kadınlar olarak çok ciddi emekler verdiniz. Sizinle yol arkadaşı olmaktan, her birinizle dava kardeşi olmaktan gurur duyuyorum. Çocuklarınızın, eşlerinizin yolunuzu gözlediği saatlerde Türkiye’nin gücü ve itibarı için hummalı çalışmalar yaptınız. AK Parti'nin rozetini şerefle taşıdınız ve Türkiye’nin gücüne güç kattınız. Milletimiz adına, ülkemiz adına, hükümetimiz adına, ak parti teşkilatımız adına emeği geçen tüm kadınlarımıza tek tek teşekkürü bir borç biliyorum” diye konuştu.

Yönetiminin her yerinde omuz omuza çalıştıklarını vurgulayan İl Başkanı Davut Gürkan, “Bursa'da 393 bjin123 üyemizin 176.204'ü kadın üyemizdir. Bu oranla yüzde 45’lerdeyiz bu güzel bir oran ama bunu daha da yukarılara çıkarmalıyız. 1058 mahalle başkanlığında görev alan kadın mahalle başkanlarımızla birlikte önümüzdeki dönemde daha fazla birlikte çok çalışacağız. Sizler bu şehrin hanımefendileri olarak büyük bir sorumluluk yükleniyorsunuz. Bursa 3 milyondan fazla nüfusuyla ülkemizin 4. büyük şehridir. Burası sultanlar şehridir, burası İstanbul’un fethini hazırlayan fatihlerin, Hayme anaların şehridir” şeklinde konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş kongrede yaptığı konuşmada, "Bizler biliyoruz ki kadına fırsat verildiğinde başaramayacakları iş yoktur. Kuruluşundan bu güne kadar özellikle kadın kollarından görev yapmış kadınlarımıza şükranlarımı sunuyorum.Tarihe yön veren Bursa Türkiye'mizin lokomotif şehirlerindendir. Ekibimizle birlikte elimizle gövdemizi koyduğumuzdan kimsenin şüphesi olmasın. Projelerimizin hayata geçirilmesinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Hedefimiz gelecek nesillere ilham olacak eserler bırakmaktır. Tabiki yönetimimizde bir miktar yenilenme olacaktır Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın" diye konuştu.

AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz, “Her daim sorumluluklarımızın ve bizlere verilen ehemmiyetin farkında olarak yaradılış özelliklerimize uygun bir anlayışla siyaseti en iyi şekilde yapabileceğimize inandık. Yeni güçlü ve büyük Türkiye’nin inşasında yer almanın büyük heyecan ve onurunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizden aldığımız güç ve fetih ruhumuzla 1000 yıllık medeniyetimizi daha da ötelere götürerek yeni nesillere aktarmak ve bu uğurda her daim Cumhurbaşkanımızın ardından yürümek şiarımız olacaktır. Bizler ve gençlik kollarımızla bir bütün olarak bizler de emeğimizle, gayretimizle ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Geldiğimiz noktada, Türkiye’nin partisi olarak yeni bir döneme kucak açıyoruz. Hedefimiz 2023” dedi.

Tek listeyle gidilen seçimde, AK Parti Bursa İl Kadın Kolları Başkanı Emel Gözükara Durmaz güven tazeledi.

