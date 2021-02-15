Bursaspor - Tuzlaspor: 0-0



Gürkan DURAL / BURSA (DHA)STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yasin Kol (xx), Serdar Diyadin (xx), Uygar Bebek (xx)

BURSASPOR: Ataberk Dadakdeniz (xxx) Cüneyt Köz (xx), Aykut Akgün (xx), Furkan Emre Ünver (xx), İsmail Çokçalış (xxx), Ozan İsmail Koç (xx), Burak Altıparmak (xx) (Dk. 68 Şamilcan Bahçeli x), Taha Altıkardeş (x) (Dk. 42 Ramazan Keskin x), Çağatay Yılmaz (x) (Dk. 59 Kerem Şen xx), Burak Kapacak (xx), Batuhan Kör (xx)

TUZLASPOR: Haydar Yılmaz (xxx) Samet Asatekin (xx) (Dk. 57 Erdem Özgenç x), İsmail Konuk (xxx), Rajko Rotman (xx), Ferhat Öztorun (xxx), Muhammed Gönülaçar (xx) (Dk. 86 Arif Morkaya ?), Aldin Cajic (xx) (Dk. 86 Anıl Karaer ?), Matej Pucko (xx) (Dk. 73 Ömer Şişmanoğlu x), Gökcan Kaya (xxx), Alan Lima Carius (x) (Dk. 57 Erkan Zengin x), Thuram (xx)

SARI KARTLAR: Furkan Emre Ünver, İsmail Çokçalış, Kerem Şen, Aykut Akgün (Bursaspor) Muhammed Gönülaçar, Samet Asatekin (Tuzlaspor)Spor Toto 1'inci Lig´de Bursaspor, sahasında Tuzlaspor ile golsüz berabere kaldı.12'nci dakikada Bursaspor savunmasındaki hata sonrası topu alan Aldın Cajic, ceza sahasına yönelerek sağ çaprazdan vuruşunu yaptı. Yakın kale direğine çarparak geri gelen topu savunma uzaklaştırdı.

14'üncü dakikada Burak Kapacak´ın sol kanattan ortasında boş durumdaki Batuhan Kör, penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

16'ncı dakikada Tuzlaspor tehlikeli gelirken, sağ kanattan içeri kat eden Matej Pucko, çaprazdan vuruşunu yaptı kaleci Ataberk topu ayaklarıyla çeldi. Pozisyonun devamında bu kez Gökcan Kaya ceza sahası dışından sert vurdu, yerden gelen topu bir kez daha kaleci Ataberk bu kez uzanarak çelmeyi başardı.

24'üncü dakikada Bursaspor, net bir fırsattan yararlanamadı. Savunma arkasına sarkarak topla buluşan Burak Kapacak, ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak önce yakın direğe, ardından uzak direğe çarparak uzaklaştı.

47'nci dakikada Tuzlaspor gole yaklaştı. Kullanılan korner atışı sonrası Thuram kafa vuruşunu yaparken, kaleci Ataberk uzanarak soluna gelen topu çelmeyi başardı.

80'inci dakikada Tuzlaspor, üst üste etkili geldi. Önce Erkan Zengin, ceza sahası sol çaprazından vururken kaleci Ataberk çıkarttı. Pozisyonun devamında Gökcan Kaya´nın vuruşunda yine kaleci Ataberk, soluna gelen topu uzanarak güçlükle kornere çeldi.

90+4´üncü dakikada Bursaspor gole yaklaştı. Bursasporlu oyuncular, korner dönüşü hızlı atağında, rakibini 3´e 1 yakaladı. Kaleci ile bir anda karşı karşıya kalan Batuhan Kör´ün vuruşunda kaleci Haydar, üzerine gelen topun sahibi oldu.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Nilüfer Gürkan DURAL

2021-02-15 21:06:24



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