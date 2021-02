Bursaspor - Tuzlaspor maçının ardından

Hasan BOZBEY Gürkan DURAL / BURSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de Bursapor, evinde Tuzlaspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından her iki takımın teknik direktörü açıklamalarda bulundu.

Play-off hattına tutunmak için çıktıklarını belirten belirtten Bursaspor Teknik Sorumlusu Fazlı Tan karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "20'nci dakikadan sonra maçı dengeledik. Net pozisyonlar ürettik. İkinci yarı rakibimiz bize göre daha iyi başladı. Takım savunmasını iyi yaptık bu anlarda. Çok koştuk. Rakibimize pozisyonlar verdik. İkinci yarı çok pozisyon üretemedik. Sakatlıktan ve hastalıktan çıkan oyuncularımız vardı. İlerleyen dakikalarda oyundan düşüşler oldu. Maçın son dakikasında uzatmaların da uzatmasında maç bize dönebilirdi. 3'e 1 yakaladık rakibimizi. Batuhan çok net pozisyondan yararlanamadı. İkinci yarı girdiğimiz tek pozisyonla belki de maçı alacaktık. Yine de oyuncularımızın iyi mücadelesinden dolayı tebrik ediyoruz" dedi.

Tuzlaspor Teknik Sorumlusu Andaç Gürkan Kocabıyık ise oyuncularının sahada gol dışında her şeyi yaptığını ve hakem hatalarından kaynaklı canlarının yandığını ifade etti. Kocabıyık, yaptığı açıklamada, "İkinci yarıda oyunu tamamen domine eden, baskı kuran bizdik. Çok fazla pozisyona girdik. Oyuncularımız sahada gol dışında her şeyi yaptılar. Bazı sıkıntılar yaşadık. 2-3 haftadır hakemlerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Bunun altını çizmek istiyorum. Galip bitirseydik play-off hattında yer alacaktık. Maçları yöneten hakemlerimiz daha dikkatli olmalı. Bir emek harcanıyor, bu emeğin karşılığı bir düdükle heba oluyor. Arka arkaya bu tip hatalara rast geldiğimizde canımız yanıyor. Umarım bu açıklamayı ilgili merciler dikkate alır" ifadelerini kullandı.DHA-Spor Türkiye-Bursa / Merkez Hasan BOZBEY Gürkan DURAL

2021-02-15



