Bursa'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 14.00'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 16.55'deki Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya), 17.45'deki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.