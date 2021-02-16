Bursaspor’un 6 haftalık fikstürü dikkat çekiyor

Son üç maçından bir puan çıkartan Bursaspor, dikkat çeken bir fikstürle karşı karşıya kaldı. Yeşilbeyazlılar, önündeki 6 maçı da puan cetvelinde kendinden alt sırada olan takımlara karşı oynayacak.

TFF 1. Lig’in 21’inci haftasında Tuzlaspor’la 00 berabere kalan ve puanını 31’e çıkartan Bursaspor’u nispeten kolay bir fikstür bekliyor. Sezonun ikinci yarısındaki 4 maçını kendisinden üst basamakta yer alan takımlara karşı oynayan yeşilbeyazlı takım bu maçlardan sadece 4 puan çıkartabildi. Son üç maçında galibiyeti unutan Bursaspor’un önündeki 6 maça bakıldığında ise geride kalan fikstürün tam tersi bir tablo görülüyor. Yeşilbeyazlılar, puan cetvelinde kendisinden alt sırada yer alan 6 takımla peş peşe karşılaşacak. Bursaspor 22. haftada Balıkesirspor deplasmanına giderken, sonraki haftalarda üst üste Menemenspor ve Akhisarspor’u evine ağırlayacak. Ardından Boluspor deplasmanına gidecek olan Bursa ekibi, sırasıyla iç sahada Ankaraspor’la, dış sahada da Ankaraspor’la karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.