Ataberk Dadakdeniz: “Yüzde yüz performansımı vermeye çalışıyorum”

Bursaspor’un genç file bekçisi Ataberk Dadakdeniz, Tuzlaspor maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bursaspor Kulübü’nde oynuyorum. Bu formayı her giydiğimde yüzde yüz performansımı vermeye çalışıyorum” dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor’un başarılı file bekçisi Ataberk Dadakdeniz, Tuzlaspor’la golsüz berabere kalınan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Genç kaleci, yayıncı kuruluşa verdiği röportajda şu ifadelerini kullandı: “3 puan almayı çok istiyorduk. Rakibin de bizim de pozisyonlarımız var. Son dakikada yakaladığımız pozisyon çok netti. Ama skoru değiştiremedik. playoff potasındayız. Daha hiçbir şey bitmiş değil. İddiamız devam ediyor.”



Hava şartlarının zorluğu ile ilgili de konuşan Ataberk Dadakdeniz şöyle devam etti: “İlk 60 dakika hava iyiydi. Sonra yoğun kar yağışı başladı. Gelen şutlar zorlaştı. Topu görmek zor oldu. Yerde de kar olduğu için topu zor kontrol ediyorsunuz. Ama ben Bursaspor Kulübü’nde oynuyorum. Bu formayı her giydiğimde yüzde yüz performansımı vermeye çalışıyorum.”

Ataberk Dadakdeniz ayrıca sosyal medya hesabından takım arkadaşı Batuhan Kör’e destek çıktı. Tuzlaspor maçının son dakikasında net bir pozisyondan yararlanamayan ve taraftarın eleştirilerine maruz kalan Batuhan’la birlikte olan bir fotoğrafını paylaşan Ataberk, şu notu paylaştı: “Her zamankinden daha sıkı bir şekilde birbirimize sarılma zamanı.”

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