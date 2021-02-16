Bursaspor’un gol zinciri 20 maç sürdü

Türkiye liglerinde her maçta gol atan tek takım olan Bursaspor’un bu unvanı sona erdi. Yeşilbeyazlı takım, 20 maç sonra Tuzlaspor’la oynanan maçta rakip ağları havalandıramadı.
TFF 1. Lig’in 21’inci hafta maçında Bursaspor sahasında Tuzlaspor’la 00 berabere kaldı. Bu skor, yeşilbeyazlı takımın 20 maçlık gol zincirini de koparmış oldu. Bursaspor sadece kendi liginde değil Türkiye’deki tüm liglerde her maçta gol atan tek takım olma unvanını da kaybetmiş oldu. Yeşilbeyazlılar, 20 haftalık dilimde rakip ağları 35 kez sarsmıştı. Bursaspor ligde en çok golü ise 8’inci haftada Boluspor’u 42 mağlup ettiği karşılaşmada kaydetmişti. Yeşilbeyazlı takım, gol atamadığı tek takım olan Tuzlaspor ağlarını deplasmanda 3 kez havalandırmıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.