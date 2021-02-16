BUDO'da sefer iptalleri

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Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)BURSA Deniz Otobüsleri´nin (BUDO) bazı seferlerinin gün içerisinde, olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacağı duyuruldu.

BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 10.00'daki Armutlu (İhlas) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 14.00'daki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Armutlu (İhlas), 15.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya), 16.55'deki Armutlu (İhlas) Bursa (Mudanya), 17.45'deki Bursa (Mudanya) İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 17.45'deki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-02-16 09:54:48



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