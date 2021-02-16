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Karacabey’de 100 yıllık yatırımlar 10 yılda gerçekleşiyor

İHA

Karacabey’de 100 yıllık yatırımlar 10 yılda gerçekleşiyor

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, ilçenin her köşesinde yenilenme hamlesinin sürdüğünü belirterek, “UEDAŞ iş birliğiyle havaî elektrik hatları yer altına alınırken, BUSKİ de içme suyu hatlarını yenilemeye başlamıştı. Beklediğimiz müjdeli haber geldi. Karacabey’in 50 yıldır beklenen kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileme işi nisanda ihâle ediliyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, Karacabey’in 100 yıl sonrası da güvence altına alınmış olacak” dedi.
Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey’i yenilediklerini ifade ederek, “UEDAŞ iş birliğiyle havaî elektrik hatlarını yer altına alınırken, BUSKİ de içme suyu hatlarını yenilemeye başlamıştı. Beklediğimiz müjdeli haber geldi. Karacabey’in 50 yıldır beklenen kanalizasyon ve içme suyu hatları yenileme işi nisanda ihale ediliyor. Bu çalışmalar tamamlandığında, Karacabey’in 100 yıl sonrası da güvence altına alınmış olacak” dedi.
Başkan Ali Özkan, çalışmaların bir kısmının halihazırda devam ettiğini belirterek vatandaşlardan bu konuda sabırlı olmalarını istedi.
Başkan Özkan yaptığı açıklamada, “UEDAŞ ile iş birliği halinde havai elektrik tellerinin yer altına alınması işlemi devam ediyor. İlçemiz için bu çok önemli bir hadise. Hem can güvenliği hem görsellik hem enerji tasarrufu açısından büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca bu çalışmalar, sık yaşanan elektrik kesintilerinin de önüne geçecek. Olumsuz hava şartlarında tellerin arıza görmesi nedeniyle, geçmişte sık sık kesilen elektrikler söz konusuydu. Bu çalışmalar başladıktan sonra, işte bu sorunlar minimum seviyeye inmeye başladı ve inşallah tamamlandığında bunları tamamen ortadan kaldıracağız. Bunun yanında, yaklaşık 50 yıllık içme suyu hatları şu anda modern teknoloji ile insan sağlına zarar vermeyen bir şekilde üretiliyor. Bu çalışmalarda da yüzde 20 seviyesine ulaşılmış durumda. Bir yıl zarfında bu çalışmalar sona erecek” dedi.
Müjdeli haber geldi
Başkan Özkan, “Karacabey’de içme suyu yenileme çalışmaları, Bursa Büyükşehir Belediyemiz vasıtasıyla yapılıyordu. Yine ihtiyaçlarımız kanalizasyon noktasındaydı. Önceden 1 arsanın üzerinde 1 ev varken, şimdi yenilenen bu evlerde aynı arsa üzerinde hane sayısı 810’a çıkıyor. Dolayısıyla yük 10 kata çıkmış vaziyette. Ve işte 40 yıl önce döşenen beton büzler, borular yeterli olmadığı için bu durum ciddi bir sıkıntı ortaya çıkarıyordu. Bununla ilgili BUSKİ ve Büyükşehir Belediyemizin, Avrupa Yatırım Bankası’ndan kredi talebi vardı. Şu ana kadar sonuçlanacaktı ama oradaki koordinatörün değişmesiyle süreç uzamıştı. Biz de merakla, heyecanla bu sürecin sonuçlanmasını bekliyorduk. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, bu sürecin sona erdiğini ve nisan ayında kanalizasyon ve yağmur suyu şebekesiyle alakalı çalışmaların ihaleye çıkılacağının müjdesini verdi” dedi.
“Hedefimiz, görev süremiz sona ermeden Karacabey’de al tyapı ile ilgili 50 yıllık, 100 yıllık ihtiyaca cevap verecek projelerin sona ermesi” diyen Başkan Ali Özkan, “Böyle bir döneme şahitlik etmenin, böyle bir dönemde belediye başkanı olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş’a da Karacabeyliler adına şükranlarımızı sunuyoruz. Bununla birlikte, vatandaşlarımızdan bu süreç içerisinde sabırlı olmalarını bekliyoruz. Bir taraftan elektrik tellerinin yer altına alınması işi var, diğer taraftan içme suyu şebekesinin yenilenmesiyle ilgili çalışma var. Bunlara ilave olarak da kanalizasyon ve yağmur suyu inşaatlarını düşündüğümüzde, buna bir de şehir içindeki vatandaşlarımızın gerçekleştirdiği inşaat faaliyetlerinin yükü eklendiğinde, tabii ki rutin gündelik hayatımızda birtakım zorluklar yaşayacağız. Ancak biz her zaman ‘zahmetsiz rahmet olmaz, külfetsiz nimet olmaz’ diyoruz. Bunlar bizim geleceğimize yapılan yatırımlar. Sağlığımız için çevremiz için geleceğimiz için nesillerimiz için. Biz, gelecek nesilleri düşünen bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu noktada, vatandaşlarımızdan da anlayış bekliyoruz. Her şey çok güzel bir Karacabey için diyoruz” ifadelerine yer verdi.

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