Patlama sesinin ardından küle döndü Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi

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Bursa'da patlama sesiyle mahalle dökülen vatandaşlar, bir otomobilin alev topuna döndüğünü gördü. Alevlere teslim olan otomobil kısa sürede kullanılmaz hale geldi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, patlama sesiyle sokağa fırlayan vatandaşlar, komşularının otomobilinin alev topuna döndüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede alevleri söndürse de otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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