İnegöl Belediyesinden sokak hayvanlarına şefkat eli

İnegöl Belediyesi, kar yağışının sürdüğü günlerde yiyecek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları ve kuşlar için belirli bölgelere yem ve buğday bırakıyor.

Şehirde yaşayan bütün canlıları sahiplenen İnegöl Belediyesi, soğuk ve karlı günlerde sokak hayvanlarını da yalnız bırakmıyor. Kar yağışından dolayı yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için şehrin belirli bölgelerine buğdaylar serpilirken, ayrıca sokak hayvanları için yapılan beslenme noktalarına da yiyecek bırakılmaya devam ediyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, zorlu kış günlerinde sokaktaki can dostlarının da unutulmadığını söyledi. Bu durumun vatandaşlara da örnek olması adına kamuoyu ile paylaşıldığını kaydeden Taban, “Şehrimizin muhtelif noktalarında sokak hayvanları için beslenme yerleri oluşturmuştuk. Buralara belirli zamanlarda yiyecekler bırakılıyor. Ancak kar yağışının sürdüğü günlerde bu işe özellikle önem gösteriyoruz. Şehrimizde hiçbir canlının aç kalmasına müsaade edemeyiz. Hz. Ömer’in ‘Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kaldı demesinler.’ Öğüdünden yola çıkarak şehrimizin belirli meydanlarına da buğdaylar serpiyoruz. Vatandaşlarımızdan da ricamız, herkes elinden geldiği kadar bu konuda hassasiyet gösterirse bizler de mutlu oluruz. Kurumuş bir tutam ekmek kırıntısı, belki de bir kuşun rızkıdır. Bizler yerel yönetimler olarak şehrimizdeki tüm canlılar için çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da bu anlamda destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.