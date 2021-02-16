“Liderlik Zirvesi” başladı Prof. Dr. Sinan canan: “Gerçek liderler, güven duyulan tevazu sahibi kişilerdir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

“Liderlik Zirvesi” başladı Prof. Dr. Sinan canan: “Gerçek liderler, güven duyulan tevazu sahibi kişilerdir”

İHA

“Liderlik Zirvesi” başladı Prof. Dr. Sinan canan: “Gerçek liderler, güven duyulan tevazu sahibi kişilerdir”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) tarafından hızla değişen dünya düzeninde iş dünyasına ihtiyaç duyduğu yeni liderleri kazandırmak maksadıyla AIESEC Bursa Şubesi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Genç Girişimciler Kurulu, İstasyon Bursa ve Bilim Kahramanları Derneği ile ortaklaşa düzenlenen ‘Liderlik Zirvesi’ başladı.
1520 Şubat tarihleri arasında “İçindeki Lideri Açığa Çıkar” temasıyla ücretsiz olarak ‘Zoom’ platformu üzerinden gerçekleştirilen etkinliğin açılışı, Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu Doğu Marmara Bölge Temsilcisi ve TOBB Bursa Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Özmen ve Bursa TB Genel Sekreteri Fehmi Yıldız’ın iştirâkiyle gerçekleştirildi.
Bursa TB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Özhan, korona virüs salgınının köklü bir değişime yol açtığı dünyamızda, özellikle iş hayatındaki gelişmeler ve yeni iş modelleriyle, liderlik kavramının da yeniden tanımlandığını söyledi. Bu noktada Bursa Ticaret Borsası olarak, iş dünyasına vizyon sahibi liderler kazandırmak amacıyla böyle bir etkinliğe imza attıklarını kaydeden İbrahim Özhan, “Zirve boyunca katılımcılarımız, alanlarında önemli isimlerle bir araya gelerek hem liderlik ve kariyer hikayelerini dinleme hem de bireysel liderlik vasıflarını keşfetme ve geliştirme fırsatı bulacaklar. Bu vesileyle, beş gün sürecek olan etkinliğimizin verimli geçmesini temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
“Öncelikle kendinizi iyi tanıyın”
Açık Beyin Eğitim Merkezi Kurucusu ve Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Canan, zirvenin ilk gününde “İnsan Odaklı Liderlik” konu başlığıyla katılımcılar ile bir araya geldi. ‘Liderlik’ kavramından önce ‘insan’ kavramını doğru tanımlamak gerektiğini belirten Sinan Canan, “İnsan, yalnızca bedenî gücünü değil zekâsını da kullanarak hayatta kalan bir varlıktır. Dolayısıyla öncelikle kendi hayatımıza doğru liderlik edebilmek için kendimizi ve kişisel özelliklerimizi çok iyi tanımalıyız. Çünkü kendimizi doğru tanıdığımız kadar; kişilere, gruplara, kitlelere liderlik edebiliriz” dedi.
“Gerçek liderler güven ve tevazu sahibi kişilerdir”
Liderlik kavramının temelinde güven duygusunun yattığının altını çizen Prof. Dr. Sinan Canan, insanların bütün sosyal davranışlarını, birlikteliklerini güven temeli üzerine kurduğuna dikkat çekti. Hayatın hemen her alanında olduğu gibi iş dünyasında da güvenin esas olduğunu ifade eden Sinan Canan, “Vizyoner olmak ve güven vermek, liderliğin temel vasıflarındandır. Bir insana iş gücümüzü emanet edeceksek, o insanın vizyoner olmasının yanı sıra güvenilir olmasını da isteriz. Bununla birlikte, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmaktan kaçınmamak, cesur olmak, ferâset sahibi olmak, hayâl etmek ve tevazu sahibi olmak, bir liderde olması gereken en önemli özelliklerdendir. Gerçek başarı sahipleri, yaptığı işi gerektiğinde fedakârlıktan kaçınmadan, hakkıyla yapan ve tevazu sahibi olanlardır” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı'nı taşıyan otobüs cipe çarptı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Afyon Belediye Yüntaş Voleybol Takımı'nı taşıyan ...
Voleybol Takımını taşıyan otobüs cipe çarptı; 3 yaralı //Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Voleybol Takımını taşıyan otobüs cipe çarptı; 3 ...
Voleybol Takımını taşıyan otobüs cipe çarptı; 3 yaralı
YEREL HABERLER Voleybol Takımını taşıyan otobüs cipe çarptı; 3 ...
Bursalılar yoğun kar altında yürüdü Yoğun kar altında Bursa bir başka güzel
YEREL HABERLER Bursalılar yoğun kar altında yürüdü Yoğun kar altında ...
Kızılay kar bereketini yüreklere taşıdı
YEREL HABERLER Kızılay kar bereketini yüreklere taşıdı
Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle seralar çöktü
YEREL HABERLER Bursa'da yoğun kar yağışı nedeniyle seralar çöktü
İnegöl Belediyesinden sokak hayvanlarına şefkat eli
YEREL HABERLER İnegöl Belediyesinden sokak hayvanlarına şefkat eli
Patlama sesinin ardından küle döndü Alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
YEREL HABERLER Patlama sesinin ardından küle döndü Alev alev yanan ...
Bursa-İstanbul Karayolu'nda tipi etkili oluyor; Büyük araçlar otoyola yönlendiriliyor
YEREL HABERLER Bursa-İstanbul Karayolu'nda tipi etkili oluyor; Büyük ...
Bursa'ya ulaşım o noktadan da kapandı Bursa-Yalova Süpürgelik mevkii yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Bursa'ya ulaşım o noktadan da kapandı Bursa-Yalova ...
Karacabey’de 100 yıllık yatırımlar 10 yılda gerçekleşiyor
YEREL HABERLER Karacabey’de 100 yıllık yatırımlar 10 yılda ...
Aşırı kara dayanamayan seralar çöktü Ürünler kar altında kaldı, zarar büyük
YEREL HABERLER Aşırı kara dayanamayan seralar çöktü Ürünler kar ...
OSMEK’te Kur’an kursuna büyük ilgi
YEREL HABERLER OSMEK’te Kur’an kursuna büyük ilgi
Koronanın nörolojik belirtileri
YEREL HABERLER Koronanın nörolojik belirtileri
Mudanya'da "Eşit Eğitim Ağı" projesi
YEREL HABERLER Mudanya'da "Eşit Eğitim Ağı" projesi
Bursaspor´da genç oyunculara destek
YEREL HABERLER Bursaspor´da genç oyunculara destek
Korona virüsün nörolojik belirtileri
YEREL HABERLER Korona virüsün nörolojik belirtileri
BUDO'da sefer iptalleri
YEREL HABERLER BUDO'da sefer iptalleri
Dişçide akciğerine implant parçası kaçtı
YEREL HABERLER Dişçide akciğerine implant parçası kaçtı
Bursa'da tahminler değişti, kar yağışı hafta sonuna kadar sürecek Uludağ'da kar kalınlığı 65 santimetreye yükseldi Bursa için zirai don uyarısı
YEREL HABERLER Bursa'da tahminler değişti, kar yağışı hafta sonuna ...
Bursaspor’un gol zinciri 20 maç sürdü
YEREL HABERLER Bursaspor’un gol zinciri 20 maç sürdü
Ataberk Dadakdeniz: “Yüzde yüz performansımı vermeye çalışıyorum”
YEREL HABERLER Ataberk Dadakdeniz: “Yüzde yüz performansımı vermeye ...
Kar yağışına dayanamayan ağaçlar kırıldı Karın tadını yine çocuklar çıkardı
YEREL HABERLER Kar yağışına dayanamayan ağaçlar kırıldı Karın tadını ...
Aç kalan kurtlar şehre indi O anlar saniye saniye böyle görüntülendi
YEREL HABERLER Aç kalan kurtlar şehre indi O anlar saniye saniye ...