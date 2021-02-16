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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor ara vermeden Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

İHA

Bursaspor ara vermeden Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, 00 sona eren Tuzlaspor karşılaşması sonrası ara vermeden TFF 1. Lig’in 22’nci haftasında karşılaşacağı Balıkesirspor maçı hazırlıklarına başladı.
TFF 1. Lig’in 22'inci haftasında deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptığı antrenman ile başladı. Teknik Direktör Mustafa Er nezaretinde yoğun kar yağışı altında gerçekleşen idman,1 saat 20dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman çift kale maç ile devam etti. Dün oynanan Tuzlaspor maçına ilk 11'de başlayan oyuncular,salonda kuvvet çalışmaları yaptı. Bursaspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile aralıksız devam edecek.

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