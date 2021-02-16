Özhan Gönüllülerinden mavi kapak bağışı

Özhan Gönüllüleri Topluluğu, biriktirdiği mavi kapaklarla umut oldu.

Yürüttüğü bir çok sosyal sorumluluk projesiyle adından söz ettiren gönüllüler topluluğu Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği için harekete geçti. Topluluk üyeleri çevrelerinden ve müşterilerden edindikleri mavi kapakları mağazalardaki noktalarda biriktirdi. 50 kolinin üzerinde biriken mavi kapaklar dernekteki görevlilere teslim edildi. Gönüllüler Topluluğu Başkanı Yener Kaptan, ‘Türkiye Omurilik Felçliler Derneği'nin yürütmüş olduğu kapak ol kampanyasına biz de destek olduk. Bu kapaklar engelli bireyler için tekerlekli sandalye ve mindere dönüşecek. Desteğini bizden esirgemeyen tüm gönüllü dostlarıma teşekkür ederim" dedi.

Özhan Marketler Zinciri Reklam ve Halkla İlişkiler Müdürü Ayşen Yılmaz, "İhtiyaç sahiplerine fayda sağlayacak böyle anlamlı projelerde yer almaktan dolayı mutluyuz. Ekibimiz ve müşterilerimiz tam bir dayanışma örneği gösterdi. Herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

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