Nilüfer Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık

Altın fiyatları bugün ne kadar?

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Bursa Valiliği, 2020Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020ALES/2) katılacak adayların T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğünün 21 Şubat 2021 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında açık olacağını bildirdi.

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