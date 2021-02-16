Eğitime kar ayarı

Bursa Valiliği, kar sebebiyle okullara ara verilme kararının kaymakamlıklara ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde yer yer devam eden kar yağışının tüm bölgelerimizde aynı yoğunlukta olmaması sebebiyle okullarda eğitime ara verilmesi kararı ilçe kaymakamlıklarına ve ilçe hıfzıssıhha kurullarına bırakılmıştır. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan personel esnek mesai uygulaması kapsamında birim amirlerince ayrı ayrı değerlendirilecektir" denildi.

Bursa Valiliği hafta sonu yapılacak sınav ile ilgili ise şu açıklamayı yaptı:

"2020Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2020ALES/2) katılacak adayların, T.C. kimlik kartı başvuru işlemleri için Nilüfer İlçe Nüfus Müdürlüğü; 21 Şubat 2021 Pazar günü 07:0010:00 saatleri arasında açık bulundurulacaktır."

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