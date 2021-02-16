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Doktor tanıklar dinlenemedi, oğlunu boğarak öldüren futbolcu babanın duruşması ertelendi

DHA

Doktor tanıklar dinlenemedi, oğlunu boğarak öldüren futbolcu babanın duruşması ertelendi


Halil ÖZÇOBAN/ BURSA (DHA)BURSA'da, 5 yaşındaki oğlu Kasım Toktaş'ı tedavi gördüğü hastanede boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Süper Lig eski futbolcusu Cevher Toktaş´ın (33) yargılandığı davanın duruşmasında tanıklık yapacak olan 2 doktor, SEGBİS'te yaşanan aksaklık nedeniyle dinlenemedi. Duruşma, ertelendi. 
Süper Lig'de 20082009 sezonunda Hacettepe Spor Kulübü'nde oynayan, son olarak geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'deki Bursa Yıldırımspor'da kaptanlık yapan Cevher Toktaş, geçen 23 Nisan günü, oğlu Kasım'ı öksürük ve yüksek ateş şikayeti ile Dörtçelik Çocuk Hastanesi´ne götürdü. Kasım, koronavirüs şüphesiyle hastaneye yatırıldı. Kısa süre sonra Cevher Toktaş, doktorlara refakatçi olarak yanında kaldığı oğlunun fenalaştığını bildirdi. Yoğun bakım ünitesine alınan Kasım, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun ölüm raporunda 'nefes yetersizliği' bilgisi yer aldı.
'KASIM'I HİÇ SEVMEDİĞİM İÇİN ÖLDÜRDÜM'
12 gün sonra ise Cevher Toktaş, karakola giderek, oğlunu kendisinin öldürdüğünü itiraf etti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince ifadesi alınan Toktaş, oğlunu sevmediğini, sinir krizi geçirip, yastıkla boğduğunu söyledi. Toktaş, ifadesinde, "Oğlumun yanında refakatçi olarak kaldığım sırada sinir krizi geçirdim. Yataktaki oğlumun yüzüne yastık bastırdım, sonra doktorlara seslendim. Onlar da yoğun bakıma aldılar. İki saat sonra ölüm haberini aldım. Cenazesini ertesi gün Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verdik. Herkes oğlumun hastalıktan dolayı öldüğünü düşünüyor. Yaşadıklarım gözümün önünden gitmedi. Polise gittim. Kasım'ı hiç sevmedim. Sevmediğim için öldürdüğümü düşünüyorum" dedi.
Adliyeye sevk edilen Toktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ADLİ TIP KURUMU RAPORUNDA KASIM'IN BOĞULDUĞU BELİRTİLDİ
Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopside çocuğun kesin ölüm nedeni belirlenemeyince savcılık, İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istedi. İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi´nce hazırlanan raporda ise Kasım'ın 'boğularak´ öldüğü bildirildi.
YARGILANMASINA DEVAM EDİLDİ
Bursa 16'ncı Ağır Ceza Mahkemesi´nde hakkında 'alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Cevher Toktaş'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, Cevher Toktaş, Bursa E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS'le katılırken, yakınları ve avukatı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın avukatı salonda hazır bulundu.
DURUŞMA ERTELENDİ
Önceki duruşmalarda 6 sağlık çalışanını tanık olarak dinleyen mahkeme heyeti 2 doktorun da tanıklığına başvurmak istedi. Ancak farklı illerdeki hastanelere tayinleri çıkan doktorlar, SEGBİS sisteminde yaşanan teknik aksaklık nedeniyle dinlenemedi. Mahkeme heyeti de duruşmayı erteledi.
 
 DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Halil ÖZÇOBAN
2021-02-16 17:19:39

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