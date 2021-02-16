Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşı içinde izledi (2)

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Bursa´da Halil Muslu'nun (44) cinayet zanlısı eski patronu Seydi A.K. polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.Muammer İRTEM/BURSA,(DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Muammer İRTEM

2021-02-16 18:40:49



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