Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı

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Bursa'da bulduğu tarihi eserleri müşteri kılığındaki jandarmaya satmak isteyen şahıs ve 3 arkadaşı suçüstü yakalandı.

Nilüfer ilçesinde elinde bulduğu 394 adet tarihi sikkeyi satmak için müşteri arayan K.T, aradığı müşteriyi bulmak araştırma yapmaya başladı. Tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı ihbarını alan Bursa İl Jandarma ve Çalı Jandarma Karakol ekipleri tarihi eserleri satmak isteyen K.T'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hemen müşteri kılığına girerek K.T, ile irtibata geçen ekipler tarihi eserleri kendilerine satmak isteyen defineci ve 3 arkadaşını suçüstü yakaladı. Definelerini satmak isterken bir anda karşılarında jandarma ekiplerini gören defineciler büyük şaşkınlık yaşadı.

Tarihi eserleri satmaya çalışırken suçüstü yakalanan M.B , Y.Ü, F.M.B. ile K.T, hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen sikkeler Bursa Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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