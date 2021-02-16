Tarihi sikkeleri jandarmaya satarken yakalandılar

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Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)BURSA'da tarihi eser niteliği taşıyan 394 adet sikkeyi satmak isteyen 4 kişi, jandarma tarafından yakalandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Nilüfer ilçesinde yaşayan K.T.´nin (35), tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmak için müşteri aradığı bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından K.T. ile birlikte oldukları öğrenilen M.B. (52), Y.Ü. (57) ve F.M.B.'nin (36) evlerine yapılan operasyonda 394 adet tarihi sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 2863 sayılı `Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu´na muhalefet suçundan işlem yapıldı. Ele geçirilen sikkeler, Bursa Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Mehmet İNAN

2021-02-16 20:02:28



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