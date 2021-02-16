Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

İHA

Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Bursaspor Kulübü, Tuzlaspor maçı sonrası ‘talimatlara aykırı hareketleri’ sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Pazartesi akşamı oynadıkları Tuzlaspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bursaspor Kulübü'nün 15.02.2021 tarihinde oynanan BursasporTuzlaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi Covid19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin Talimat'ın 5/4 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yıllarca sigortasız çalıştırdı, dava açınca öldürdü
YEREL HABERLER Yıllarca sigortasız çalıştırdı, dava açınca öldürdü
Tarihi sikkeleri jandarmaya satarken yakalandılar
YEREL HABERLER Tarihi sikkeleri jandarmaya satarken yakalandılar
Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışırken yakalandı
YEREL HABERLER Tarihi eserleri jandarmaya satmaya çalışırken ...
Dereyi kirleten zeytinyağı fabrikasına ceza
YEREL HABERLER Dereyi kirleten zeytinyağı fabrikasına ceza
Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşı içinde izledi (2)
YEREL HABERLER Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin ...
Jandarma doğadaki hayvanları unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma doğadaki hayvanları unutmadı
Bursa emin ellerde
YEREL HABERLER Bursa emin ellerde
Bursa'da buz tutan yollardan sürücü manzaraları Buz tutan yollar bazı sürücüler için çileye dönerken bazıları için ise eğlence vesilesi oldu Kimi sürücüler traktör tepesinde drift atarken, kimileri önüne geçen kediyi ezmemek için buzlu yolda kaza yapmayı tercih etti Buzda kayan çok sayıda araç kazaya karıştı, yokuş aşağı kayan bir servis otobüsü önüne ne çıktıysa yıktı geçti
YEREL HABERLER Bursa'da buz tutan yollardan sürücü manzaraları Buz ...
Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin incelemesini gözyaşı içinde izledi
YEREL HABERLER Babası evinin kapısında öldürüldü, polislerin ...
Bursa'nın bazı ilçelerinde yüz yüze eğitim 1 gün daha ertelendi
YEREL HABERLER Bursa'nın bazı ilçelerinde yüz yüze eğitim 1 gün daha ...
Doktor tanıklar dinlenemedi, oğlunu boğarak öldüren futbolcu babanın duruşması ertelendi
YEREL HABERLER Doktor tanıklar dinlenemedi, oğlunu boğarak öldüren ...
Eğitime kar ayarı
YEREL HABERLER Eğitime kar ayarı
Eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet istendi
YEREL HABERLER Eşini takside öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet ...
Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 hayvanı kurtarmak için seferber olundu
YEREL HABERLER Ahırın çatısı biriken kar nedeniyle çöktü, 150 ...
Bursa’da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında kaldı
YEREL HABERLER Bursa’da ahır göçtü, 150 koyun ve kuzu göçük altında ...
Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun yağdırdı Kurşunların hedefi olan 44 yaşındaki şoför ağır yaralandı
YEREL HABERLER Kendisini mahkemeye veren şoförüne kurşun ...
Nilüfer Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık
YEREL HABERLER Nilüfer Nüfus Müdürlüğü hafta sonu açık
Volkan Konak 1,5 yıl aradan sonra Türkiye'ye geldi
YEREL HABERLER Volkan Konak 1,5 yıl aradan sonra Türkiye'ye geldi
Başkan Işık: “Gürsu’muzda işsiz insan kalmaması hedefiyle çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Başkan Işık: “Gürsu’muzda işsiz insan kalmaması ...
Bursaspor kar altında çalıştı
YEREL HABERLER Bursaspor kar altında çalıştı
Bursa ve Yalova için turuncu uyarı
YEREL HABERLER Bursa ve Yalova için turuncu uyarı
Bursaspor ara vermeden Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Bursaspor ara vermeden Balıkesirspor maçı ...
Özhan Gönüllülerinden mavi kapak bağışı
YEREL HABERLER Özhan Gönüllülerinden mavi kapak bağışı
Mustafakemalpaşa-Susurluk yolunda araç geçişine izin verilmiyor
YEREL HABERLER Mustafakemalpaşa-Susurluk yolunda araç geçişine izin ...