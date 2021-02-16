Bursaspor PFDK’ya sevk edildi

Bursaspor Kulübü, Tuzlaspor maçı sonrası ‘talimatlara aykırı hareketleri’ sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.
TFF 1.Lig ekiplerinden Bursaspor, Pazartesi akşamı oynadıkları Tuzlaspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi. Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bursaspor Kulübü'nün 15.02.2021 tarihinde oynanan BursasporTuzlaspor A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi Covid19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin Talimat'ın 5/4 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.”
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.