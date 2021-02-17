'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden çıkan doktor, ormanlık alanda intihar etmiş (2)



ORMANLIK ALANDA İNTİHAR ETMİŞ

Bursa'da, sabah 08.00 sıralarında 'Kayak yapmaya gidiyorum' diyerek evden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Mustafa Yalçın'ın cansız bedenine 15 saat sonra ulaşıldı. AFAD ve JAK koordinesinde akşam saatlerinde arama çalışmalarına başlayan Nilüfer Arama Kurtarma ekipleri, Yalçın'ın cansız bedenini otomobilini bıraktığı yerden yaklaşık bir kilometre uzaklıkta, Uludağ eteklerindeki ormanlık alanda buldu.

SERUM DÜZENEĞİNİ AĞACA ASIP, DAMAR YOLUNA BAĞLAMIŞ

Yapılan ilk incelemede Yalçın'ın, çeşitli ilaçlardan yaptığı serum düzeneğini ağaca asıp, damar yolundan kendine bağladığı ve intihar ettiği belirlendi. Ayrıca Yalçın, karın yaklaşık yarım metre altında bulundu. Yalçın'ın cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Semih ŞAHİNMehmet İNAN/BURSA, (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez Semih ŞAHİNMehmet İNAN

2021-02-17 00:37:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.