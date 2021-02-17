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Otomobili çalıp 2 gün sonra getirdi, 173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı

DHA

Otomobili çalıp 2 gün sonra getirdi, 173 kamera görüntüsü izlenerek yakalandı


İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)BURSA´da, oto galerinden çaldığı 500 bin lira değerindeki lüks otomobili, 2 gün gezdikten sonra geri getiren F.T (21), 173 güvenlik kamerası görüntülerini izleyen polisin teknik ve fiziki çalışması ile yakalandı. Şüpheli F.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Otomobil hırsızlığı, 10 Şubat sabahı saat 06.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Karaman Mahallesi Sanayi Caddesi üzerinde bulunan otomobil galerisinde yaşandı. Alarm sistemini devre dışı bıraktıktan sonra galerinin kapısını zorlayarak açan F.T., içeride bulunan araçlardan 500 bin TL değerindeki lüks otomobili çaldı. Galerinin ön camının kırık olduğunu gören vatandaşların ihbarı polis araştırma yaptı. Otomobilin çalındığı bilgisi üzerine polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının kameralarını ircelemeye aldı.
Çalınma anı güvenlik kameralarına yansıyan otomobili, 2 gün sonra geri getirilip galerinin önüne bırakan F.T. olay yerinden hızla uzaklaştı. Sabah oto galeriye gelen çalışanlar otomobili görünce polise ve iş yeri sahibine haber verdi.
173 FARKLI KAMERA KAYDI İZELEYEN EKİPLER ADIM ADIM TAKİP ETTİ
İş yeri sahibi, galerinin önüne bırakılan aracın çalınan otomobil olduğunu teyit ederken, polis ekipleri, araçta parmak izi çalışması yaptı. Hırsızın otomobili kapıya bırakıp kaçtığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilen şüpheli F.T. takibe alındı. Ekipler 173 kamerayı sabırla inceleyerek F.T.´yi adım adım izledi. Daha önce de hırsızlık suçundan birçok kaydı olduğu olduğu öğrenilen F.T., polisin 7 gün süren çalışmasının ardından yakalandı.
Gözaltına alınan F.T. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Bursa / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN
2021-02-17 01:02:22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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