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Türkiye’nin hazır giyim lideri Mısır’da da şampiyonluğa adını yazdırdı

İHA

Türkiye’nin hazır giyim lideri Mısır’da da şampiyonluğa adını yazdırdı

Amerika pazarına üretim yapmak üzere 2008 yılında İskenderiye şehrinde devreye aldığı ilk tesisin ardından Mısır’daki üretim yolculuğuna başlayan ve Kahire’deki ikinci tesisin ardından 2019’da İsmailiye’de hayata geçirdiği üçüncü tesisiyle bölgede ciddi bir büyüme eğrisi yakalayan Yeşim Grup’a bağlı Jade Tekstil; üst üste üçüncü kez Mısır’ın en büyük hazır giyimkonfeksiyon ihracatçısı olma başarısını gösterdi.
“2020 Mısır Konfeksiyon İhracatı” sonuçlarına göre 3 yıl üst üste “En büyük hazır giyim konfeksiyon ihracatçısı” olma başarısı elde etmelerinden dolayı son derece mutlu ve gururlu olduklarını ifade eden Yeşim Grup Co CEO’su Selim Şankaya, zorlu geçen bir yılın ardından elde ettikleri başarıdan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyduklarını söyledi.
Avrupa pazarına yönelik üretimini sürdüren Türkiye’deki tesislerinin dışında Mısır ve Moldova olmak üzere 2 ülkede üretim yaptıklarını hatırlatan Şankaya, bunlardan birinin global bir oyuncu olma misyonlarına uygun olarak 2008 yılında Mısır’ın İskenderiye şehrinde faaliyete geçtiğini belirtti. Bölgedeki bu ilk üretim tesislerinin ardından bir diğer yatırımlarını 2009 yılında Kahire’de devreye aldıklarını ve Mısır operasyonlarının sonuncusunun da 2019 yılı itibari ile İsmailiye kentinde hayata geçtiğini kaydeden Şankaya, “Gelinen noktada Yeşim Grubu olarak Mısır’da 3 fabrikamızla üretim ve ihracat faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Mısır’daki tesislerimizden başta Nike ve Under Armour markaları için olmak üzere Amerika pazarına ürünlerimizi gönderiyoruz. Mısır bizim için stratejik bir yatırım. Amerika pazarı çok büyük bir pazar. Mısır'ın da Amerika ile yapmış olduğu serbest ticaret anlaşması çok önemli bir anlaşma ve orada gümrüksüz mal satma fırsatınız var. Mısır, 2030’a kadar belirlediği büyüme hedefleri içinde hazır giyim sektörünü öncelikli sektör olarak konumlandırmış durumda. Mısır için bu kadar büyük önemi olan bir sektörde üst üste 3. kez ihracatta birinci olmamız bir Türk şirketi olarak bizi çok gururlandırıyor. Amerika pazarını Mısır'dan, Avrupa pazarını da Türkiye'den elimizde tutuyoruz. Moldova'dan da Rusya pazarına yönelik üretim yapıyoruz. Neticede Uzak Doğu devleriyle rekabet edebilmenin tek yolu çok uluslu üretim merkezleri. Bu pazarları elinizin içine almanız lazım. Eğer Amerika, Avrupa ve Rusya'yı elinizin içine almışsanız markalar otomatik olarak sizlerle stratejik ortaklığa giriyor ve uzun vadeli büyüme planları yapıyor.” diye konuştu.
1983 yılında kurulan ve 2021 yılı ekim ayında 38. kuruluş yıldönümünü kutlayacak olan Yeşim’in sadece Bursa’da toplam 325 bin metrekarelik bir alanda hazır giyim ve ev tekstilinde dünya markalarına üretim gerçekleştirdiğini hatırlatan Şankaya, şöyle devam etti:
“Dünyada hazır giyim sektöründe aynı çatı altında iplikten mamul ürüne kadar tüm işlemleri kendi bünyesinde yapabilen sayılı entegre tesislerden biri konumundayız. Ayrıca Türkiye’de oluşturduğumuz istihdam ve kadın çalışan hacmiyle de en büyük firmalar arasındaki yerimizi koruyoruz. Yeşim Grup olarak örmede günlük 115 ton, boyamada 125 ton, baskıda 100 bin metre, hazır giyimde 250 bin adet ve ev tekstilinde de 100 bin adetlik kapasitemiz mevcut. Uzun yıllardan bu yana Bursa’da tekstil ve hazır giyim sektöründe en fazla ihracat yapan firma olma unvanıyla hem Bursa hem Türkiye ekonomisinin önemli yapı taşlarından biri konumundayız. Bursa’nın hazır giyim ve konfeksiyon ürünleri ihracatının dörtte birini tek başına karşılayan Yeşim, gerçekleştirdiği ihracat hacmiyle ülkeye net girdi sağlamayı sürdürüyor. Kurulduğumuz ilk yıllardan bu yana uluslararası dünya markalarına ihracat gerçekleştiriyoruz. Ağırlıklı spor giyim ürünlerinden oluşan hazır giyim ürünleri ve ev tekstili ürünleri ihracatımızın yanına salgın sebebiyle üretimine başladığımız bez maske ihracatı da eklendi. Tüm dünyayı olduğu kadar ülkemizi de tehdit eden korona virüs salgınına yönelik ürettiğimiz kumaş maskelerimizle yeni bir kulvara daha adım atmış olduk.”
Sadece Bursa fabrikalarında 4 binden fazla çalışanlarının olduğunu ve Mısır’daki istihdamlarının da 6 bin 500’ü bulduğunu ifade eden Şankaya, genel toplama bakıldığında 14 bine yakın çalışanlarının olduğunu ve 7 bin civarında da partner olarak fason çalışanları bulunduğu kaydetti. Şankaya, sadece Bursa tesislerindeki kadın çalışan oranının yüzde 55 seviyelerine ulaştığına dikkat çekerek, genç iş gücünü fazlasıyla desteklediklerine değindi. Şankaya, “2019 yılında Bursa tesisinde bin 200 kişilik ek istihdam sağladık. Yine 2019 yılında Mısır’da ciddi bir yatırım programı devreye alarak yeni bir fabrika kurduk. Ayrıca Ağrı’da devlet teşvikiyle yeni bir üretim tesisi hayata geçirdik. 2019’da ağırlıklı olarak Mısır ve Yeşim’de olmak üzere toplamda 65 milyon dolarlık bir yatırım yapmıştık. Ağrı’ya ilerleyen dönemde ilave bir 30 milyon dolarlık yatırım daha öngörüyoruz. Mısır’da da 2025 sonuna kadar 10 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

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