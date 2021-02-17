Uludağ’da kar kalınlığı 1 metreye ulaştı

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Türkiye'nin önemli kış ve kayak turizmi merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesindeki kar kalınlığı 88 santimetre olarak ölçüldü. Hava sıcaklığının en yüksek eksi 10 en düşük eksi 14 derece olması beklenen Uludağ'da, kar yağışının cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor.

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